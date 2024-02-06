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Пьяный россиянин попал под грузовой поезд и выжил

В Ленобласти мужчина выжил, попав под товарный поезд

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Depositphotos

В Гатчине на юге Ленобласти нетрезвый мужчина попал под поезд, когда переходил пути в неположенном месте. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД России на транспорте по СЗФО.

Мужчина переходил железнодорожные пути около станции «Гатчина-Товарная-Балтийская», пьяный россиянин не услышал предупреждающих сигналов машиниста и попал под товарный поезд.

54-летний пешеход чудом выжил, его доставили с травмами в ближайшую больницу. Установить личность пострадавшего пока не удалось.

Ранее школьница переходила железнодорожные пути в наушниках и попала под поезд.

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