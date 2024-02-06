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Иран выразил готовность экспортировать яйца в Россию

Торговый атташе посольства Ирана: мы можем экспортировать яйца в Россию

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Иран готов экспортировать куриные яйца в Россию. Об этом заявил торговый атташе посольства в Москве Рахими Мохсен, пишет РИА Новости.

«В данный момент мы можем экспортировать яйца, и я думаю, что это очень хорошая возможность для нас работать вместе», — сказал дипломат.

Тегеран же заинтересован в импорте российского молока и мяса, отметил представитель Ирана.

До этого правительству РФ пришлось договориться о поставках яиц из-за рубежа на фоне массового ажиотажа в стране. Однако позже газета «Известия» опубликовала статью, в которой говорилось, что зарубежные яйца так и не попали на полки российских магазинов. Вместо этого продукция была перенаправлена в переработку, например, для применения в кондитерской промышленности.

В Госдуме заявили, что доля импортных яиц оказалась намного меньше произведенных в России, поэтому они и не попали в торговые сети. Кроме того, рост цен на продукт был вызван картельным сговором, а не дефицитом товара.

Ранее россиянам объяснили истинные причины роста цен на яйца.

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