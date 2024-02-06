Сестре главы политбюро ХАМАС спасли жизнь в больнице Израиля

Сестре главы политического бюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании на днях спасли жизнь в одной из больниц Израиля. Об этом сообщила израильская газета The Jerusalem Post.

По данным издания, одна из сестер Хании родила недоношенного ребенка в больнице «Сорока» в городе Беэр-Шеве на юге страны, получив жизненно необходимое врачебное вмешательство.

Согласно информации JP, некоторые сестры Хании имеют гражданство Израиля и проживают в крупном бедуинском поселении на юге страны Тель-Шева.

В конце января Хания заявлял, что ХАМАС получил предложение о перемирии в рамках вооруженного конфликта с Израилем.

По его словам, руководство движения намерено изучить предложение и дать ответ на основании собственных приоритетов. В частности, речь идет о прекращении агрессии в отношении жителей сектора Газа и полном выводе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) с территории анклава.

Ранее в ХАМАС заявили, что Запад возвел «нерушимую стену» между собой и арабским миром.