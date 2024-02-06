Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Сестре главы политбюро ХАМАС спасли жизнь в больнице Израиля

JP: сестре главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании спасли жизнь в больнице Израиля

close
100%
Aziz Taher/Reuters

Сестре главы политического бюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании на днях спасли жизнь в одной из больниц Израиля. Об этом сообщила израильская газета The Jerusalem Post.

По данным издания, одна из сестер Хании родила недоношенного ребенка в больнице «Сорока» в городе Беэр-Шеве на юге страны, получив жизненно необходимое врачебное вмешательство.

Согласно информации JP, некоторые сестры Хании имеют гражданство Израиля и проживают в крупном бедуинском поселении на юге страны Тель-Шева.

В конце января Хания заявлял, что ХАМАС получил предложение о перемирии в рамках вооруженного конфликта с Израилем.

По его словам, руководство движения намерено изучить предложение и дать ответ на основании собственных приоритетов. В частности, речь идет о прекращении агрессии в отношении жителей сектора Газа и полном выводе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) с территории анклава.

Ранее в ХАМАС заявили, что Запад возвел «нерушимую стену» между собой и арабским миром.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами