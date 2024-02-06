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Уголовное дело завели после попытки похищения девочки в Стерлитамаке

СК Башкирии возбудил уголовное дело после попытки похищения ребенка

Уголовное дело возбуждено в Башкирии по факту попытки похищения несовершеннолетней в городе Стерлитамаке, злоумышленника разыскивает полиция. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

В Башкирии объявлен в розыск мужчина, пытавшийся похитить ребенка на улице. Маленькую девочку спас ее брат-первоклассник, который успел выхватить сестру из рук злоумышленника.

Следователи возбудили уголовное дело о похищении, личность нападавшего устанавливается.

Напомним, инцидент произошел 5 февраля в Стерлитамаке. Днем брат и сестра возвращались из школы, в какой-то момент детей начал преследовать незнакомец. Он шел за ними по пятам, а затем увидел, что девочка немного отстает от своего спутника, схватил ее за руку и потащил за собой.

Ранее мать спасенной от похитителя девочки в Башкирии рассказала о происшествии.

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