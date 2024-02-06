Врач назвал безопасную норму спиртного в день для женщин

Употребление спиртных напитков может быть безопасным для здоровья, если придерживаться умеренных норм. Об этом в интервью РИАМО сообщил врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к.м.н. Евгений Белоусов. По его словам, для женщин умеренная доза алкоголя в сутки составляет до одного стандартного напитка, а для мужчин — до двух.

«Употребление алкоголя может негативно влиять на процесс пищеварения, так как спиртные напитки могут раздражать слизистую оболочку пищеварительной системы, вызывать усиленное выделение кислоты в желудке, а также ухудшать работу поджелудочной железы», — предупредил врач.

Он также напомнил, что ежедневное употребление спиртного многократно повышает риск развития зависимости.

Психотерапевт, психиатр-нарколог, главный врач клиники «АлкоСпас» Александр Поликарпов до этого предупреждал, что ежевечернее употребление алкоголя может стать началом зависимости и сопровождаться проблемами со сном и давлением.

Он также подчеркнул, что постоянное употребление спиртного поражает внутренние органы, повышает риски сердечно-сосудистых заболеваний, приводит к нарушениям органов пищеварения, болезням печени, мочеполовой системы и почек, а также со временем это приводит и к психическим нарушениям.

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