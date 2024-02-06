Эстонец начал встречаться со 103-летней вдовой своего деда

Мужчина из Эстонии встречается со 103-летней вдовой своего деда, пишет Daily Mail. По словам 48-летнего эстонца, разница в возрасте — не помеха их счастью.

Март Соэсон начал встречаться с Эльфридой Риит в 2013 году. После того, как об их отношениях узнала общественность, люди обвинили мужчину в том, что он находится рядом со 103-летней женщиной ради визы для пребывания в Австралии, где она живет.

«Да, я знаю, что у нас разница в возрасте. И я знаю, что для многих людей это проблема, но я не могу изменить их мнение», — прокомментировал Март.

Соэсон добавил, что у него с Эльфридой была любовь с первого взгляда. Cначала это была просто дружба, но со временем их общение переросло в «более глубокую связь».

«У нас было много общего и много причин проводить время вместе в сложившихся обстоятельствах. Эльфрида полностью влюблена в меня, и я чувствую к ней то же самое», — сообщил Март.

Ранее в Индии прошла свадьба 103-летнего мужчины и 49-летней женщины.