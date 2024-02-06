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Стало известно, почему самолет с российскими фигуристами мог выкатиться за полосу

Shot: у Superjet после приземления могло заклинить переднюю стойку шасси

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Илья Наймушин/РИА «Новости»

У самолета Superjet с российским фигуристами, приземлившегося в аэропорту Саранска, могло заклинить переднюю стойку шасси. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации Telegram-канала, в настоящее время эксперты рассматривают две версии инцидента с самолетом Superjet.

«Эксперты считают, что после приземления и пробега по полосе колесо передней стойки шасси повернуло вправо из-за ошибки, после чего самолет резко дернуло в эту же сторону. Кроме того, рассматривается версия о несоответствии фактического состояния полосы заявленным параметрам на фоне погодных условий», — говорится в сообщении.

До этого Следственный комитет начал проверку инцидента с выкатившимся за пределы взлетно-посадочной полосы самолетом в Саранске. В настоящее время проводится проверка.

На борту воздушного судна были тренеры по фигурному катанию Татьяна Тарасова, Алексей Тихонов, Светлана Соколовская, а также комментатор Александр Гришин и сотрудники Первого канала. Они прилетели в Саранск на первенство России среди юниоров по фигурному катанию.

Ранее в России призвали признать и решить проблему «увядания» импортных самолетов.

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