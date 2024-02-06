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Россиянам рассказали, что не стоит говорить на собеседовании

Коуч Тухватуллина: на собеседовании не стоит критиковать прошлое место работы

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Григорий Сысоев/ РИА Новости

В ходе собеседования потенциальному кандидату не стоит задавать вопросы о компании, ответы на которые есть в общем доступе. Об
этом RuNews24 рассказала сертифицированный коуч, тренер по публичным выступлениям, эксперт по смысловой упаковке проектов Яна Тухватуллина.

По ее словам, такие вопросы выдадут отсутствие подготовки к встрече с будущим работодателем. Помимо этого, она советует не отвечать на вопросы о своем опыте работы словами «это указано в моем резюме», потому что это выглядит грубо и непрофессионально.

«Не стоит говорить: «Я справлюсь с любой работой, я быстро учусь». Это общая, изъезженная, банальная фраза, которая только обесценивает ваш прошлый опыт, показывая, что вы готовы взяться за любую работу. Всегда лучше уточнить спектр задач и пояснить на примере прошлого опыта, как вы с ними справлялись», — продолжила Тухватуллина.

Эксперт также не советует критиковать прошлое место работы или предыдущего работодателя, а также призывает избегать фразы «я не знаю». Вместо этого лучше дать хотя бы приблизительный ответ.

Эксперт центра занятости «Моя карьера» Ольга Парфенова до этого говорила, что молодые специалисты на собеседовании должны показать работодателю, что они готовы приносить пользу компании и учиться новому.

Ранее россиянки рассказали, как часто получают вопросы о планах на семью на собеседовании.

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