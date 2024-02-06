Мать спасенной от похитителя девочки в Башкирии рассказала о происшествии

Накануне в Стерлитамаке мужчина попытался похитить школьницу, которую спас брат. Нападение случилось практически перед входом в подъезд, а преступника не остановил даже находящийся во дворе опорный пункт полиции, рассказала телеканалу «360» мать пострадавших детей.

Брат с сестрой возвращались из школы, когда мужчина в балаклаве, шедший за ними, схватил девочку за руку и потащил в сторону. Мальчик отнял ее у злоумышленника, после чего тот скрылся. Преступник действовал молча, он дошел за детьми почти до подъезда, рассказала женщина. По ее словам, происшествие сказалось на сыне, которого похититель сильно напугал.

«Сын нервничает, периодически плачет. Он ранимый, воспринимает такие ситуации очень больно. А дочь ночью плохо спала, сегодня вроде как нормально», — рассказала женщина.

По ее словам, этого мужчину во дворе заметили впервые, подобных происшествий с жителями дома не случалось. Во дворе всегда было спокойно, так как здесь находится опорный пункт полиции.

«Дети могли гулять, играть. Не было такого случая ни разу. Взрослые спокойно выходили, даже ночью. Никаких происшествий никогда не бывало тут. Откуда он взялся, я не пойму», — рассказала мать спасенной девочки.

Напомним, сообщалось, что преступник схватил девочку после того, как она немного отстала от брата, однако мальчик это заметил и догнал его, после чего отбил сестру. Происшествие попало на камеру.

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