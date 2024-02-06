Прилетевшего без документов в США россиянина депортируют

Россиянина Сергея Очигаву, прилетевшего в Лос-Анджелес без документов на борту Scandinavian Airlines из Копенгагена, приговорили к 93 дням лишения свободы. Об этом пишет Los Angeles Times.

Прокуратура сообщила, что данный срок он уже отбыл в ожидании решения по своему делу. Также Очигава обязан возместить авиакомпании $2174 за «безбилетный» проезд. До депортации мужчина будет находиться под стражей иммиграционной службы.

Инцидент с мужчиной, имеющим гражданство России и Израиля, произошел в ноябре прошлого года. Пассажир, прибывший рейсом Scandinavian Airlines из Копенгагена в Лос-Анджелес, предстал в аэропорту перед таможенным контролем и представился Сергеем Очигавой. Сотрудники погранично-таможенной службы попросили у него документы, но ни паспорта, ни визы, ни билета на самолет мужчина продемонстрировать им не смог. Информации о нем в списке зарегистрированных на рейс пассажиров не было. Отмечалось, что на борту Очигава всячески привлекал к себе внимание, пытался похитить шоколад у бортпроводников, активно общался со всеми и пересаживался с места на место. Впоследствии необычный пассажир заявил, что он экономист из России, который не знает, где находится, и не понимает, что происходит.

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