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В Италии восхитились россиянином, который пробирался по сугробам до пиццерии

Итальянские СМИ восхитились жителем Сахалина, который полз за пиццей по сугробам

Несколько крупных итальянских СМИ обратили внимание на новость об отважном жителе Сахалина, который полз через огромные сугробы в пиццерию во время накрывшего регион циклона. Видео, опубликованное изданием La Stampa ,быстро распространилось по социальным сетям.

Прогулка жителя Сахалина по полутораметровым сугробам вызвала изумление у итальянцев. Видео с мужчиной, бредущим в метель, во время обрушившегося на регион циклона опубликовали крупные издания — La Repubblica, Dalla Rete и La Stampa.

«Любитель пиццы хотел во что бы то ни стало добраться до ресторана в российском городе Южно-Сахалинске, пострадавшем от сильной метели», — отмечает Dalla Rete.

«Житель Южно-Сахалинска на Дальнем Востоке России настолько изголодался по пицце в непогоду. Что его не остановила метель» , — пишет La Stampa.

Итальянцев восхитила целеустремленность мужчины, который даже в сильную метель был готов идти за любимой едой. Ресторан оказался закрыт из-за непогоды, но руководство заведения пообещало отыскать и вознаградить постоянного клиента за настойчивость.

Ранее сахалинец вырыл тоннель в снегу, чтобы выйти из дома.

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