В Италии восхитились россиянином, который пробирался по сугробам до пиццерии

Несколько крупных итальянских СМИ обратили внимание на новость об отважном жителе Сахалина, который полз через огромные сугробы в пиццерию во время накрывшего регион циклона. Видео, опубликованное изданием La Stampa ,быстро распространилось по социальным сетям.

Прогулка жителя Сахалина по полутораметровым сугробам вызвала изумление у итальянцев. Видео с мужчиной, бредущим в метель, во время обрушившегося на регион циклона опубликовали крупные издания — La Repubblica, Dalla Rete и La Stampa.

«Любитель пиццы хотел во что бы то ни стало добраться до ресторана в российском городе Южно-Сахалинске, пострадавшем от сильной метели», — отмечает Dalla Rete.

«Житель Южно-Сахалинска на Дальнем Востоке России настолько изголодался по пицце в непогоду. Что его не остановила метель» , — пишет La Stampa.

Итальянцев восхитила целеустремленность мужчины, который даже в сильную метель был готов идти за любимой едой. Ресторан оказался закрыт из-за непогоды, но руководство заведения пообещало отыскать и вознаградить постоянного клиента за настойчивость.

Ранее сахалинец вырыл тоннель в снегу, чтобы выйти из дома.