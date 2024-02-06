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Журналистку Баронову оштрафовали за участие в несанкционированном пикете

Журналистку Баронову оштрафовали за незаконную акцию и дискредитацию ВС РФ

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Мария Баронова/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Тверской суд Москвы оштрафовал на 70 тысяч рублей журналистку Марию Баронову за участие в незаконной акции и дискредитацию Вооруженных сил России. Об этом сообщает ТАСС.

Баронова признана виновной по части 1 статьи 20.3.3 (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации...) и оштрафована на 50 тысяч рублей.

Кроме того, девушке выписали штраф в размере 20 тысяч рублей по части 5 статьи 20.2 (нарушение установленного порядка организации или проведения митинга).

По данным суда, Баронова 30 ноября минувшего года вышла на пикет на Красную площадь в Москве.

Постановление суда пока не вступило в силу, то есть его можно обжаловать.

В январе этого года в отношении Бароновой завели дело по статье о дискредитации российской армии.

«Я не знаю за что, я узнала позже вас всех. Завтра схожу в суд к секретарю, узнаю», — написала тогда Баронова в своем Telegram-канале.

При этом она уточнила, что речь идет об административной, а не уголовной статье.

Ранее СК огласил число уголовных дел о дискредитации ВС России за два года.

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