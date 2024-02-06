Пожар произошел недалеко от Красной площади в Москве

Пожар произошел в административном здании неподалеку от Красной площади в Москве. Об этом сообщает телеканал «360» в своем Telegram-канале, ссылаясь на источник.

«Пожар произошел в административном здании неподалеку от Красной площади в Москве», — говорится в публикации.

Подробности выясняются.

До этого сообщалось, что в Усть-Илимске Иркутской области пожарные ликвидировали крупное возгорание двухэтажного жилого дома.

4 февраля на улице Профсоюзной в Усть-Илимске произошел пожар в жилом здании. Сначала пламя заняло территорию в 250 кв. м, но позже распространилось на площадь 700 кв. м. В результате этого здание полностью выгорело. Причиной возгорания стал аварийный режим работы электросети. Двое человек были спасены из горящего помещения, они госпитализированы. 30 человек самостоятельно эвакуировались из здания. На месте происшествия работали 49 специалистов и 15 машин.

Ранее кошка спасла хозяев во время пожара в частном доме в Ростовской области.