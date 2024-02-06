Москвич полгода преследовал бывшую девушку и заставил ее взять на себя кредит

В Москве поймали мужчину, который около шести месяцев преследовал бывшую возлюбленную и заставил ее оформить на себя кредит. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

После расставания 30-летний москвич стал угрожать бывшей девушке. 21-летняя пострадавшая говорит, что мужчина запугивал ее, принуждая возобновить с ним отношения. Он обещал расправиться с экс-возлюбленной и несколько раз совершил нападения в центре города.

Осенью он схватил жертву за волосы, подкараулив ее в Овчинниковском переулке. Злоумышленник начал уговаривать девушку вернуться к нему и отобрал у нее телефон. Недавно мужчина напал на потерпевшую на Садовнической улице и вновь стал угрожать ей расправой. За последние полгода он также избил родственницу девушки, пытавшуюся защитить ее от сталкера.

Пострадавшая обратилась в полицию и рассказала, что выплачивает за своего мучителя кредит. Тот заставил ее взять взаймы 600 тыс. рублей, обещая выплатить долг самостоятельно, но в итоге просто потратил деньги на азартные игры. В его отношении возбудили четыре уголовных дела и задержали после очередного нападения. Сейчас мужчина находится под арестом.

Ранее житель Красноярска приехал в Тверь, чтобы преследовать незнакомку.