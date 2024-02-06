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Аэропорт Саранска возобновил работу

Аэропорт Саранска возобновил работу после ЧП с выкатыванием самолета

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Depositphotos

Аэропорт Саранска возобновил свою работу после инцидента с выкатыванием самолета за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Росавиации.

«Сегодня в 09:15 по московскому времени самолет Superjet авиакомпании «Россия», днем ранее выкатившийся за пределы взлетно-посадочной полосы, отбуксирован на стоянку», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в 09:20 аэропорт Саранска был открыт на прием и выпуск воздушных судов.

До этого сообщалось, что аэропорт Саранска временно закрыт на прием и выпуск самолетов после того, как авиалайнер выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. По данным Telegram-канала «Осторожно, новости», на борту воздушного судна были тренеры по фигурному катанию Татьяна Тарасова, Алексей Тихонов, Светлана Соколовская, которые прилетели в город для работы на первенстве России среди юниоров по фигурному катанию. Следственный комитет начал проверку инцидента.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.

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