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Россиянин повздорил со школьником и распылил ему в глаза газ из баллончика

В Петербурге поймали мужчину, который распылил газ из баллончика в лицо подростку

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

В Санкт-Петербурге задержали мужчину, по вине которого пострадал 16-летний школьник. Об этом сообщает 78.ru.

30 января в больницу в состоянии средней тяжести обратился ученик 10 класса. Врачи выявили у юноши контактный дерматит и оказали необходимую помощь. От госпитализации несовершеннолетний отказался и заявил, что резь в глазах появилась у него после того, как незнакомец брызнул ему в лицо из газового баллончика. Он уточнил, что конфликт между ним и взрослым произошел на автобусной остановке в поселке Петро-Славянка.

Причину инцидента сейчас выясняют правоохранители. К настоящему времени 40-летний подозреваемый был задержан и отпущен под подписку о невыезде. В его отношении возбудили уголовное дело. Как уточняется, мужчина уже имеет судимость за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.

Ранее пассажир маршрутки бросил в водителя мелочь, в ответ тот применил перцовый баллончик.

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