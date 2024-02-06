В Хабаровске рабочему оторвало ногу из-за взрыва баллона с газом

В Хабаровске рабочий базы металлолома лишился ноги из-за взрыва баллона с пропаном. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Инцидент произошел в Хабаровске на базе металлолома в Камышовом переулке. 45-летний рабочий из Северной Осетии первый день работал на разделке металла, мужчина распиливал строительный вагончик, во время работы он использовал газ.

В какой-то момент 50-литровый баллон с пропаном взорвался. Мужчине оторвало ногу, до приезда скорой помощи пострадавшему оказывали помощь коллеги. По факту травмирования рабочего проверку проводит краевая прокуратура.

Ранее мужчина выжил после удара током в 48 тысяч вольт.