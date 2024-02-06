Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Аэропорт Волгограда начнет принимать рейсы из Сочи в июне

Авиарейс Волгоград — Сочи возобновится с 1 июня после перерыва в полтора года

close
100%
Google

Полетная программа ВолгоградСочи должна возобновиться с 1 июня после полуторагодовалого перерыва. Об этом РИА Новости сообщила пресс-секретарь волгоградского аэропорта Анастасия Голодова.

Она уточнила, что авиарейсы будет осуществлять компания «Победа».

«Билеты уже в продаже у них на сайте», — добавила Голодова.

Пресс-секретарь аэропорта отметила, что авиасообщение между двумя городами было остановлено в сентябре 2022 года, тогда перелеты осуществлял другой перевозчик.

До этого первый рейс пассажирского самолета Ту-214, выполненный после возобновления регулярных полетов этого типа лайнеров, прошел успешно, борт совершил посадку в Сочи. Борт авиакомпании Red Wings совершал рейс из подмосковного аэропорта Жуковский.

Со 2 февраля авиакомпания Red Wings начала выполнять пассажирские рейсы на восстановленных самолетах Ту-214. С этой недели на самолетах Ту-214 начнется международная программа полетов из Домодедово в Ереван, Батуми, позднее — в Тель-Авив.

Ранее авиакомпания Red Wings получила первый восстановленный самолет Ил-96-400Т.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами