Аэропорт Волгограда начнет принимать рейсы из Сочи в июне

Полетная программа Волгоград – Сочи должна возобновиться с 1 июня после полуторагодовалого перерыва. Об этом РИА Новости сообщила пресс-секретарь волгоградского аэропорта Анастасия Голодова.

Она уточнила, что авиарейсы будет осуществлять компания «Победа».

«Билеты уже в продаже у них на сайте», — добавила Голодова.

Пресс-секретарь аэропорта отметила, что авиасообщение между двумя городами было остановлено в сентябре 2022 года, тогда перелеты осуществлял другой перевозчик.

До этого первый рейс пассажирского самолета Ту-214, выполненный после возобновления регулярных полетов этого типа лайнеров, прошел успешно, борт совершил посадку в Сочи. Борт авиакомпании Red Wings совершал рейс из подмосковного аэропорта Жуковский.

Со 2 февраля авиакомпания Red Wings начала выполнять пассажирские рейсы на восстановленных самолетах Ту-214. С этой недели на самолетах Ту-214 начнется международная программа полетов из Домодедово в Ереван, Батуми, позднее — в Тель-Авив.

Ранее авиакомпания Red Wings получила первый восстановленный самолет Ил-96-400Т.