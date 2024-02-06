Трехлетний мальчик ужинал сосиской и потерял сознание

В московском микрорайоне Некрасовка трехлетний мальчик подавился едой и потерял сознание во время ужина. Об этом сообщает mk.ru.

Инцидент произошел в одной из квартир многоэтажки по улице Рождественской в Москве. Семья ужинала, трехлетний ребенок ел сосиску, в какой-то момент он внезапно подавился едой и захрипел.

Мальчику немедленно вызвали скорую помощь, прибывшие на вызов врачи не смогли спасти пострадавшего. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее врач полчаса делал искусственное дыхание больному ребенку и потерял сознание.