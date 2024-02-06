В Хакасии поймали трех мужчин, вымогавших деньги у иностранцев

Трое жителей Хакасии вымогали деньги у иностранцев. Об этом сообщает ИА «Хакасия».

По данным информагентства, приятели из Черногорска напали на руководителей местной диаспоры выходцев одной из стран Средней Азии. Они предложили мигрантам «защиту» для их бизнеса и заявили, что готовы оказать эту услугу за 2,5 млн рублей.

Вымогатели решили продемонстрировать свои возможности и выстрелили в грудь одному из мужчин из травматического пистолета. После этого пострадавшие обратились в полицию, злоумышленников стали разыскивать.

4 февраля правоохранители объявили план «Перехват» и при поддержке росгвардейцев задержали всех подозреваемых на трассе «Енисей». Сейчас фигуранты дела о вымогательстве, пытавшиеся сбежать в Красноярск, находятся в ИВС.

Ранее ученик седьмого класса из Красноярского края заставлял детей платить за поход в школьный туалет.