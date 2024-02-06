Эксперты объяснили, чем опасна плесень в квартире и как от нее избавиться

При плохой вентиляции в квартире, промерзании стен зимой и слабой герметичности окон в квартире создаются благоприятные условия для распространения плесневых грибков. Плесень вырабатывает токсины, которые попадают в дыхательные пути человека и провоцируют серьезные заболевания. В их числе – аллергические реакции, приступы астмы, пневмония, расстройство желудка, выяснила у экспертов Общественная служба новостей.

При нахождении в квартире с плесенью могут также появиться головные боли и носовые кровотечения. Кроме того, плесень раздражает слизистые глаз, носа, глотки и кожные покровы. При длительном воздействии токсинов наступает тяжелая интоксикация, которая поражает сердечно–сосудистую, нервную систему, провоцирует внутреннее кровотечение, поражение почек, печени и легких.

Если не уничтожить плесень, а продолжать жить в зараженном помещении, то длительное воздействие токсинов может привести к тяжелой интоксикации, которая поразит сердечно–сосудистую, нервную систему и может вызвать внутреннее кровотечение, поражение почек, печени и легких.

Специалисты предупреждают, что накопление в организме токсинов от плесени вызывает заболевания, которые можно выявить только в специализированных лабораториях.

Чтобы избежать появления плесени, квартиру нужно регулярно проветривать, использовать для отделки натуральные строительные материалы. Кондиционер, стиральную машину, мусорную емкость решетки вытяжки эксперты рекомендуют обрабатывать специальными средствами. Нельзя допускать протечек сантехники и закрывать внутридомовые вентиляционные ходы, а ванную комнату нужно содержать в чистоте и сухости, оставляя дверь открытой для испарения влаги.

Если плесень уже появилась, то во время ремонта нужно использовать строительную химию для ее удаления, избавиться от всех пораженных плесенью предметов.

Напомним, специалисты также советуют обязательно устанавливать в ванную комнату вытяжку, чтобы предотвратить появление плесени.

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