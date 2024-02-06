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Бориса Акунина* заочно арестовали по делу о фейках про армию

Суд в Москве заочно арестовал писателя Акунина на два месяца за фейки про армию

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Максим Блинов/РИА Новости

Басманный суд Москвы заочно избрал меру пресечения писателю Борису Акунину (признан в РФ иностранным агентом и внесен в список террористов и экстремистов) (настоящее имя — Григорий Чхартишвили) в виде ареста сроком на два месяца. Об этом сообщает Telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы».

«Постановлением Басманного районного суда города Москвы Чхартишвили Григорию Шалвовичу заочно избран арест на срок два месяца», — говорится в сообщении.

Уточняется, что срок ареста будут отсчитывать с момента задержания Акунина либо с момента передачи мужчины российским правоохранителям в случае экстрадиции в РФ.

Писатель проходит подозреваемым по уголовному делу, заведенному по статьям о публичном оправдании терроризма и о распространении ложных сведений про Вооруженные силы России.

В декабре 2023-го Борис Акунин провел разговор с пранкерами Вованом и Лексусом, думая, что беседует с президентом Украины Владимиром Зеленским. Во время диалога он назвал ракетные удары ВСУ по Крыму обоснованными.

12 января Минюст признал Акунина иностранным агентом. 26 января МВД России объявило писателя в международный розыск.

Ранее в театре ЛДМ изменили мюзикл «Алмазная колесница» по мотивам детектива Акунина.

*  признан в РФ иностранным агентом и внесен в список террористов и экстремистов
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