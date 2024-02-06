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Стал известен ущерб от землетрясения в Японии

Губернатор Хасэ: землетрясение в Японии разрушило 50 000 домов

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Kyodo/via Reuters

Губернатор префектуры Исикава Хироси Хасэ в ходе пресс-конференции рассказал, что землетрясение в районе Ното в Японии 1 января разрушило 50 000 домов. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Хасэ, объемы мусора, появившегося в результате разрушений, достигают 2,4 млн тонн. Его уборка займет два года. Примерно такой объем мусора производит префектура Исикава за семь лет, но объем мусора, образовавшегося в результате стихии, во всех городах разный. Так, в городе Судзу мусор, возникший из-за землетрясения, равен объему за 132 года.

«Очень серьезной проблемой является утилизация мусора, возникшего в результате землетрясения. Необходим план, как и в какой период это будет сделано», — поделился губернатор.

До этого премьер-министр Японии Фумио Кисида сообщал, что посетил префектуру Исикава, которая пострадала от землетрясений, а также обещал обеспечить восстановление инфраструктуры.

Ранее Афганистан попросил международное сообщество о помощи после землетрясения.

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