Виталий Бородин отреагировал на законопроект о наказании серийных доносчиков

Глава «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин уверен, что «Единая Россия» не поддержит законопроект о наказании серийных доносчиков, который поступил на официальный отзыв в правительство из Госдумы от фракции «Новые люди». Об этом общественник заявил «Газете.Ru». Бородин также назвал «доносчиком» вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова, так своим законопроектом «Новые люди» хотят «донести в правительство».

«Пусть себе на память Даванков оставит этот проект. «Единая Россия» его не поддержит. Я уже со всеми депутатами переговорил. С «Единой Россией» разговаривал, с коммунистами разговаривал — никто его поддерживать не будет. В кабинете на стене пусть повесит эту инициативу. На долгую память», — сказал Бородин.

О том, что депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» направили на отзыв законопроект о наказании россиян, пишущих ради пиара серийные доносы в правоохранительные органы, сообщил Telegram-канал «Кровавая Барыня».

Для злоупотребляющих «правом на обращения в государственные органы» граждан предлагается ввести 100 часов обязательных работ и запрет заниматься администрированием сайтов или личных страниц, а также сообществ в социальных сетях.

Депутаты считают, что такие обращения преследуют цель «заполучить больше лайков, комментариев в социальных сетях и СМИ, привлечь внимание к автору обращения, повысить его узнаваемость». Также они указывают, что «массовые доносы отвлекают правоохранительные органы от поимки настоящих преступников».

Ранее экс-адвокат Ефремова Пашаев заявил, что за доносы нужно наказывать сроками и многомиллионными штрафами.