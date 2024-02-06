Пьяный россиянин открыл стрельбу по прохожим возле лицея

В Уфе местные жители пожаловались на неизвестного мужчину, который открыл стрельбу по прохожим на улице Габдуллы Амантая. Об этом сообщает издание UTV.ru со ссылкой на очевидцев.

По данным СМИ, мужчина вышел на балкон дома №9/1 и несколько раз выстрелил в сторону проходящих под окнами школьников.

«Моя дочка вместе с подругой шла как раз под окнами. Говорит, что какой-то дяденька вышел и начал стрелять в их сторону. Они убежали», — рассказала собеседница издания.

По словам уфимки, также в тот момент мимо проходила женщина с ребенком — она вызвала на место ЧП полицию.

В пресс-службе МВД в беседе с изданием сообщили, что нарушителем оказался местный житель, который находился в состоянии алкогольного опьянения и решил продемонстрировать навыки владения оружием.

«Один из местных жителей, находясь в состоянии алкогольного опьянения, произвел несколько выстрелов в воздух из зарегистрированного охотничьего ружья», — пояснили правоохранители.

Нарушителя задержали.

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