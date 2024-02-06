В массовом ДТП в Новой Москве пострадали четыре человека

В районе поселения Щаповское в Троицком округе Москвы сегодня утром произошло массовое ДТП. На первом километре Брестско-Калужского перегона столкнулись три легковых автомобиля и три грузовика. Пострадали четыре человека, передает телеканал «360» со ссылкой на собственный источник в экстренных службах.

На место оперативно прибыли спасатели, которые вытащили из автомобиля заблокированных в нем мужчину и ребенка, после чего передали их медикам скорой помощи, сообщил источник. Пострадали также еще два человека – кто именно, пока не уточняется.

Из-за аварии одна полоса дороги в сторону Варшавского шоссе на время перекрыта. Подробности о причине и обстоятельствах ДТП уточняются.

На днях массовая авария произошла на севере столицы – столкнулись четыре автомобиля, в числе которых – такси, в аварии пострадал один человек.

Ранее стали известны регионы России в которых чаще всего травмируются пассажиры.