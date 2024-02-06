Распространение «дачной амнистии» на хозпостройки сочли бессмысленным

В профильный комитет Госдумы накануне направили законопроект о «дачной амнистии» для хозпостроек. Юристы, однако, пока не видят смысла в этом документе – так, по словам адвоката по земельным делам Сергея Маковеева, существующая дачная амнистия итак затрагивает хозпостройки. В беседе с телеканалом «360» он отметил, что пока не понимает, какие именно нововведения предусматривает рассматриваемый депутатами документ.

«По поводу бань, сараев, теплиц я не совсем понимаю, что это может быть за проект. Дело в том, что бани и другие хозпостройки, за исключением теплиц, сейчас по «дачной амнистии» могут оформляться в упрощенном порядке. Теплицу, если она капитальная, в принципе тоже можно пробовать оформлять в собственность по «дачной амнистии»», — объяснил Маковеев.

Закон о «дачной амнистии» в России многократно редактировался, в результате он включает в себя пункты, согласно которым для хозпостроек не требуется получать разрешение на строительство, отметил юрист. Он предположил, что новый закон будет уточнять вспомогательную функцию хозпостроек.

«Но я, честно говоря, не вижу в этом смысла, — признался адвокат. — Может, будет иметься в виду, что, если построена теплица на фундаменте, то есть она уже капитальная… Пока я только гадать могу».

Хозпостройки сейчас регистрируются на основании техплана кадастрового инженера по упрощенной схеме, отметил юрист. По его словам, есть вероятность, что вернутся старые правила и оформление будет проводиться по заполненной собственником декларации.

Напомним, в профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству законопроект об упрощенном оформлении в собственность дачных хозяйственных построек и домов направил спикер нижней палаты Вячеслав Володин. По его словам, документ даст возможность в упрощенном порядке зарегистрировать хозпостройки, возведенные на дачных участках, например, бани и летние кухни.

Ранее законопроект о продлении «дачной амнистии» призвали продлить до 2031 года.