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Трое россиян пытались похитить золотодобывающее оборудование

В Магаданской области задержали троих похитителей золотодобывающего оборудования

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Евгений Одиноков/РИА Новости

В Магаданской области полиция задержала троих мужчин, которые пытались похитить оборудование для добычи золота. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Трое местных жителей пробрались на золотодобывающее предприятие в Ягодинском районе и сложили в мешки оборудование, весы, сито и другие приспособления на общую сумму в 320 тыс. рублей. Когда злоумышленники собирались скрыться с награбленным, их заметил охранник предприятия и нарушил их планы.

По горячим следам подозреваемых в попытке хищения задержали в городе Сусуман. Ими оказались местные жители 45, 41 и 35 лет.

Ранее неизвестные ограбили вагон с компьютерами для космодрома Восточный.

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