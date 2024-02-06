В генконсульство России в Австралии забросили подозрительный предмет

Неизвестный бросил на территорию Генерального консульства РФ в Сиднее спортивную сумку, опасных предметов в ней не обнаружили. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российское дипучреждение.

«В 10:58 по местному времени (02:58 мск) неизвестный мужчина перебросил через забор на территорию Генерального консульства РФ в Сиднее спортивную сумку и скрылся», — рассказали дипломаты.

Учреждение после этого инцидента временно прекратило прием посетителей и вызвало полицию. Полицейские осмотрели содержимое сумки, не выявив в ней опасных предметов.

«Данные с камер наблюдения были переданы полиции», — добавили в генконсульстве.

После случившегося российское дипломатическое учреждение продолжило работать в штатном режиме.

В начале января в Праге неизвестный мужчина пришел к посольству России с воспламеняющейся жидкостью и зажигалкой. Об этом сообщала полиция Праги в своем аккаунте в соцсети X.

Ранее посол заявил о повышенном риске провокаций против дипмиссий РФ.