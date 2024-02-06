Врач рассказал, как лечить остеоартроз

Для лечения остеоартроза, при котором происходит разрушение суставных хрящей с последующей деформацией костей, необходим комплексный подход. Об этом Pravda.Ru рассказал ревматолог, врач превентивной, интегральной медицины, эксперт компании SOLGAR Ильнур Зубаеров.

По его словам, прежде всего нужно выявить причину заболевания и снять болевой синдром. После этого необходимо изменить образ жизни — правильно питаться, регулярно заниматься физической активностью, наладить сон. Для нормального функционирования суставов врач рекомендует включать в свой рацион питания продукты, богатые белком, витаминами D3, K2, C, группы B, магнием, кальцием, цинком и Омега-3.

«Избыточный вес часто усугубляет остеоартрит, создавая дополнительную нагрузку на суставы. В этом случае стоит похудеть, придерживаясь более здоровой диеты, ну и не забывая про физическую активность», — заключил Зубаеров.

Главный гериатр Москвы Надежда Рунихина до этого говорила, что пожилым людям полезно включать в свой рацион молочные продукты, потому что это поможет снизить риск развития остеопороза и саркопении.

Ранее сообщалось, что открытие ученых позволит лучше подбирать лекарства женщинам с остеопорозом.