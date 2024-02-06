У жителя Подмосковья нашли много оружия и боеприпасов

В квартире жителя подмосковного Жуковского нашли крупный арсенал боеприпасов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова отметила, что квартира мужчины расположена на улице Баженова. По данным ведомства, у жителя Жуковского обнаружили семь револьверов, пистолеты, пистолеты-пулеметы, пять гладкоствольных ружей, а также несколько банок с порохом и 280 патронов различного калибра.

Баллистическая экспертиза показала, что часть патронов изготовлена промышленным способом и пригодна для стрельбы. Остальные припасы изучат позже. На мужчину завели уголовное дело, добавила начальник пресс-службы главка.

Задержанный находится под подпиской о невыезде.

До этого в Москве задержали мужчину, который хранил в своей квартире оружие и патроны. На юге Москвы у 56-летнего жителя многоэтажки по Ясеневой улице полицейскими изъяты охолощенный пистолет марки ПМ-СХ, переделанный в огнестрельный, два предмета, похожих на короткоствольное и автоматическое стрелковое оружие.

Ранее стало известно, что в США мужчина хранил в гараже инертную ядерную ракету.