Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

У жителя Подмосковья нашли много оружия и боеприпасов

МВД: полицейские нашли у жителя подмосковного Жуковского крупный арсенал

close
100%
Shutterstock

В квартире жителя подмосковного Жуковского нашли крупный арсенал боеприпасов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова отметила, что квартира мужчины расположена на улице Баженова. По данным ведомства, у жителя Жуковского обнаружили семь револьверов, пистолеты, пистолеты-пулеметы, пять гладкоствольных ружей, а также несколько банок с порохом и 280 патронов различного калибра.

Баллистическая экспертиза показала, что часть патронов изготовлена промышленным способом и пригодна для стрельбы. Остальные припасы изучат позже. На мужчину завели уголовное дело, добавила начальник пресс-службы главка.

Задержанный находится под подпиской о невыезде.

До этого в Москве задержали мужчину, который хранил в своей квартире оружие и патроны. На юге Москвы у 56-летнего жителя многоэтажки по Ясеневой улице полицейскими изъяты охолощенный пистолет марки ПМ-СХ, переделанный в огнестрельный, два предмета, похожих на короткоствольное и автоматическое стрелковое оружие.

Ранее стало известно, что в США мужчина хранил в гараже инертную ядерную ракету.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами