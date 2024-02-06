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Россияне ответили, должны ли бабушки и дедушки помогать с внуками

«КП»: 92% россиян уверены, что бабушки и дедушки должны помогать с внуками

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Shutterstock

Большинство (92%) россиян считают, что помощь с внуками входит в обязанности бабушек и дедушек, показал опрос kp.ru. В нем приняли участие 9,1 тыс. человек.

Так, 35% из них уверены, что такую помощь бабушки и дедушки должны предоставлять в любом случае.

«Если бабушки и дедушки не хотят видеть внуков и помогать с ними, то зачем такие родственники вообще? Я бы хотел, чтобы мои дети, когда вырастут и обзаведутся семьями, внуков мне привозили», — сказал респондент.

Еще 26% думают, что такая опция возможна только в том случае, если все родственники живут поблизости. 31% опрошенных ответили, что молодым родителям можно помочь только в случае крайней необходимости. При этом оставшиеся 8% заявили, что бабушки и дедушки не обязаны помогать.

«Мне 47, только жизнь начинается. Ипотека закрыта, карьера сделана, дите выращено. Я хочу в отпуск, на фитнес, в кино и т. д. Так что пусть родители с внуками управляются сами», — сказала респондентка.

Исследование, опубликованное в журнале Development and Psychopathology, до этого показало, что родители могут уменьшить выраженность депрессии у своих взрослых (до 26 лет) детей.

Ранее родителям рассказали, как учить младшеклассников планировать свой бюджет.

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