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В Токио из-за снегопада госпитализировали более ста человек

Kyodo: из-за снегопадов в Токио госпитализировали более 100 человек

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Depositphotos

В Токио из-за снегопада были госпитализированы около 120 человек. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на пожарную службу японской столицы.

По информации агентства, пострадавшие в возрасте от 4 до 92 лет были доставлены в больницы после падений на гололеде. Так, в Токио были госпитализированы порядка 109 человек. В префектуре Канагава пять человек получили тяжелые травмы, 34 человека — легкие травмы. В префектуре Сайтама 12 человек также получили легкие травмы.

На данный момент Японское метеорологическое агентство отменило предупреждение о сильном снегопаде в девяти префектурах, но снегопад и дождь продолжались в некоторых районах до утра 6 февраля. Из-за разгула стихии была снижена скорость движения некоторых поездов, в токийском аэропорту Ханэда был отменен 31 рейс. По-прежнему остаются закрытыми некоторые участки на скоростных автодорогах.

До этого ТАСС со ссылкой на Японский дорожный информационный центр сообщало, что движение автомобильного и железнодорожного транспорта в окрестностях Токио частично перекрыто из-за последствий снегопада, который начался во второй половине понедельника и продолжался до утра вторника.

Ранее снегопад оставил без света полмиллиона человек в ДНР.

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