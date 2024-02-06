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Россиянка выиграла в лотерею почти 50 млн рублей

В Забайкалье мастер маникюра выиграла в лотерею почти 50 млн рублей

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Пресс-служба «Столото»

Жительница Забайкальского края стала победительницей миллионной лотереи, купив билет за 2 тыс. рублей. Об этом сообщает издание Chita.ru со ссылкой на пресс-службу «Столото».

Сумма приза составила — 49 024 480 рублей.

По словам женщины, в лотерею выиграла ее мать, которая приобрела билет через аккаунт дочери.

«Начали участвовать в лотереях примерно с октября месяца. Никто не ожидал этого. Мама мне позвонила, плакала, ревела: «Настя, это все случилось! Это все случилось!», — поделилась впечатлениями женщина.

Победительница рассказала, что работает мастером маникюра, а по профессии — повар-кондитер. Она отметила, что выигрыш семья собирается потратить на покупку загородного дома и открытие салона красоты.

Ранее выигравший миллиард рублей в лотерею тюменец обратился за выигрышем.

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