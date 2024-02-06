Глава РАН рассказал, какие профессии скоро начнут исчезать из-за развития технологий

Примерно через пять лет в мире начнет сокращаться число рабочих мест в целом ряде профессий. Об этом рассказал президент Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников в интервью ТАСС к 300-летнему юбилею РАН.

Он отметил, что в ближайшее время из-за развития передовой техники и искусственного интеллекта станет меньше водителей, переводчиков и юристов. Эксперт пояснил, что представителей этих сфер сейчас очень много. Из водителей в первую очередь пойдут сокращения среди дальнобойщиков.

При этом академик пояснил, что как класс эти профессии не исчезнут, однако сокращение вакантных мест породит сильную конкуренцию. Красников предположил, что такая тенденция начнет наблюдаться примерно через пять лет.

«Такова объективная реальность, с которой нам жить, но, повторю, надо уже сейчас готовиться к возможным отрицательным последствиям», — заключил президент РАН.

До этого исследование аналитиков направления «Высшее образование» Skillfactory показало, что большинство — 77% — россиян уверены, что в нашем обществе есть стереотипы относительно переквалификации, мешающие решиться на этот шаг во взрослом возрасте.

Ранее стало известно, что большинство россиян увеличили траты на онлайн-образование детей.