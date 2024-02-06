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Власти Аргентины собрались забрать деньги у участников протестов за работу полиции

Власти Аргентины хотят взыскать почти $160 тыс. с протестующих за работу полиции

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Rodrigo Abd/AP

Правительство Аргентины собралось добиваться взыскания 134,5 млн песо ($158,6 тыс.) с участников антиправительственных манифестаций. Об этом сообщила министр безопасности страны Патрисия Буллрич в соцсети X.

По ее словам, деньги должны будут покрыть расходы на операцию по обеспечению порядка. Однако сумма не конечная — к ней собрались еще добавить расходы на медпомощь пострадавшим полицейским.

С конца января по 2 февраля перед зданием конгресса Аргентины проходили протесты против пакета реформ президента Хавьера Милея, который сейчас на рассмотрении парламента. По словам мэра Буэнос-Айреса Хорхе Макри, участники нанесли ущерб имуществу города, поэтому власти будут добиваться для них наказания.

Наиболее ожесточенные столкновения в столице Аргентины произошли 1 февраля. Тогда полицейские выстроились в несколько рядов и начали оттеснять протестующих от здания конгресса Аргентины, пытаясь вернуть их на тротуар с проезжей части. Сотрудникам правоохранительных органов пришлось применить газ и дубинки против протестующих у конгресса.

Ранее приход к власти Милея назвали олицетворением победы сетевых политических структур над иерархическими.

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