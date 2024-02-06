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На рынке в Казахстане произошел пожар

На крупнейшем вещевом рынке казахстанского Семея произошел пожар

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Сергей Пивоваров/РИА Новости

Сотрудники МЧС Казахстана тушат пожар, который начался ночью на крупнейшем вещевом рынке «Акшын» в городе Семее — административном центре Абайской области на востоке страны. Об этом сообщила пресс-служба департамента полиции региона, передает ТАСС.

По данным полиции, пожар произошел около 3:00 по местному времени (00:00 мск). Информация о площади пожара и причинах возгорания не уточняется.

До этого глава маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук рассказала, что сгоревший в Шушарах склад соответствовал всем нормам пожарной безопасности.

13 января на складе Wildberries под Санкт-Петербургом произошел масштабный пожар. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о злоупотреблении полномочиями.

5 февраля сообщалось, что в здании железнодорожного вокзала «Брянск-Орловский» загорелась крыша. По данным МЧС, из здания эвакуировали 50 человек. На место происшествия выехали пожарные, которые тушили огонь с помощью пожарного ручного ствола.

Ранее кошка спасла хозяев во время пожара в доме.

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