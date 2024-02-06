Пожар в жилом доме в Усть-Илимске Иркутской области ликвидирован

В Усть-Илимске Иркутской области пожарные ликвидировали крупное возгорание двухэтажного жилого дома. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

«Огнеборцы МЧС России полностью ликвидировали пожар в Иркутской области», — уточнили информацию в ведомстве.

4 февраля на улице Профсоюзная в Усть-Илимске произошел пожар в жилом здании. Сначала пламя заняло территорию в 250 кв. м, но позже распространилось на площадь 700 кв. м.

В результате пожара здание полностью выгорело.

Уточняется, что причиной возгорания стал аварийный режим работы электросети. Двое человек были спасены из горящего помещения, они госпитализированы. 30 человек самостоятельно эвакуировались из здания.

Всего на месте происшествия работали 49 специалистов и 15 машин.

На текущий момент в мэрии Усть-Илимска решается вопрос о предоставлении людям жилья из маневренного фонда.

Ранее крупный пожар привел к остановке поездов в Токио.