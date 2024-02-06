Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Венесуэле

На севере Венесуэлы в штате Сукре произошло землетрясение магнитудой 5,1. Об этом сообщается на официальном сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Отмечается, что эпицентр землетрясения залегал на глубине 10 километров и находился в 12 километрах от города Гуирия, в котором проживают 40 тысяч человек. О разрушениях и пострадавших не сообщалось.

До этого землетрясение произошло в американском штате Оклахома. Отмечается, что магнитуда подземных толчков составила 5,1. Специалисты зафиксировали стихийное бедствие вечером 2 февраля в 23:24 по местному времени (8:24 мск 3 февраля).

При этом эпицентр природного катаклизма находился в 71 км к северо-востоку от населенного пункта Оклахома-Сити. По данным центра, в городе проживают около 681 тыс. человек. Также сейсмологи добавили, что очаг землетрясения располагался на глубине 6 км. Никакой информации о пострадавших и возможных разрушениях к текущему моменту не поступало.

Ранее в районе российского города Краснодара произошло редкое землетрясение.