Корабли Израиля обстреляли конвой ООН с грузом для палестинцев

Израильские корабли произвели обстрел гуманитарного конвоя Ближневосточного агентства ООН, который предназначался для палестинских беженцев. Об этом сообщает катарский телеканал Al Jazeera.

«В Газе сегодня утром конвой с продовольствием при ожидании движения в северные районы Газы был обстрелян израильским флотом. К счастью, никто не пострадал», — сообщил директор Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в Газе Томас Уайт.

До этого Соединенное Королевство осуществило третью совместную с Соединенными Штатами серию ударов по территории Йемена, в которой было задействовано более 20 истребителей. Они подтвердили, что истребители Великобритании совместно с ВВС США нанесли удары по Йемену. В общей сложности было поражено более 30 целей в 10 районах, ракеты запускали с кораблей и истребителей, которые поднялись в воздух с американского авианосца.

Журналист издания утверждает, что при атаке было задействовано 24 или больше самолетов.

Ранее хуситы объявили о намерении атаковать коммерческие суда в Красном море каждые 12 часов.