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В Британии назвали симптомы рака у некурящих

Гинеколог Ли: симптомами рака легких у некурящих могут стать кашель и усталость

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Гинеколог из Британии Дебора Ли сообщила, что симптомами рака у некурящих могут быть кашель и усталость. Об этом сообщает издание Metro.

Ли подчеркнула, что 14 процентов случаев рака легких приходится на людей, которые не курили или выкурили менее 100 сигарет в своей жизни. Она добавила, что среди симптомов рака легких у некурящих — кашель с кровью, постоянная одышка, боль при дыхании или кашле, усталость, необъяснимая потеря веса.

Главный онколог министерства здравоохранения России Андрей Каприн в беседе с газетой «Известия» заявил, что пациенты зачастую имеют огромное количество мифов и заблуждений насчет онкологических заболеваний.

По информации врача, на начальных этапах люди нередко путают рак с менее серьезным недугом и предпринимают в корне неверные действия: пьют обезболивающее, идут в баню или на массаж, греются на солнце. Тогда как все это может спровоцировать ускоренный рост злокачественных клеток.

Для того чтобы оценить истинное состояние своего организма, Каприн посоветовал регулярно проходить профилактические осмотры и диспансеризацию. При этом анализ крови на онкомаркеры на первом этапе недуга неинформативен, подчеркнул он.

Ранее в Минздраве РФ сообщили о достижениях в онкологии за пять лет.

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