Ракетная опасность отменена в Курской области

Губернатор Курской области Роман Старовойт объявил об отмене ракетной опасности в Железногорске и Хомутовском районе. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Внимание! Отбой ракетной опасности», — гласит пост руководителя области.

Ранее Старовойт сообщил о действующей ракетной опасности в Железногорске и Хомутовском районе. Была запущена система оповещения населения.

«Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание, подземный переход или паркинг», — написал губернатор.

5 февраля ВСУ уже обстреляли поселок в Курской области, в итоге пострадала женщина. Жительница поселка получила осколочное ранение, рассказал Старовойт. Он сообщил, что врачи Глушковской центральной районной больницы оказывают ей всю необходимую помощь.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.