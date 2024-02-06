Жителю Камчатки предъявлено обвинение по подозрению в госизмене

На Камчатке местному жителю, подозреваемому в государственной измене, было предъявлено обвинение. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по региону.

Уголовное дело было возбуждено по статье 275 УК России. Следствие установило, что после начала специальной военной операции (СВО) гражданин России, проживавший на Украине и имеющий вид на жительство, начал сотрудничество с СБУ. Он согласился передавать информацию о работе Пограничной службы ФСБ России и другие данные о Вооруженных силах РФ в обмен на выезд в Россию для снятия денег со своей банковской карты и получения денежных средств от аренды квартиры.

Также стало известно, что актера Кирилла Канахина будут заочно судить в России за госизмену. 41-летнего артиста обвиняют в переходе на сторону противника, будучи гражданином Российской Федерации. В прокуратуре отметили, что Канахин как минимум дважды незаконно пересекал государственную границу в России — 2 марта 2023 года он участвовал в нападении на Брянскую область, в 22 мая 2023 года — в нападении на Белгородскую область. В отношении Канахина заочно избрали мера пресечения в виде заключения под стражу, он объявлен в розыск.

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