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В правительство направлен законопроект о наказании серийных доносчиков

«Новые люди» направили в правительство законопроект о наказании доносчиков

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Члены Госдумы от фракции «Новые люди» направили на отзыв в российское правительство законопроект, который позволяет наказывать россиян, пишущих ради пиара серийные доносы в правоохранительные органы. Об этом сообщает Telegram-канал «Кровавая барыня».

Проект закона «О внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях» планирует ввести для россиян, злоупотребляющих правом на обращения в государственные органы и направляющих их в целях привлечения внимания СМИ, административное наказание в виде обязательных работ до 100 часов и запрет заниматься администрированием сайтов или личных страниц, а также сообществ в социальных сетях.

В документе утверждается, что сейчас в стране функционирует ряд организаций, основной деятельностью которых является написание доносов на других граждан в правоохранительные органы. В большей части случаев подобные действия осуществляются ради создания информационного шума — «хайпа».

Авторы законопроекта убеждены, что общественная опасность лиц, которые действуют из таких побуждений, является достаточно высокой, чтобы за подобное деяние наступала административная ответственность.

Ранее сообщалось, что из московской библиотеки №248-1 «уволили» кота Маркиза из-за доноса пенсионера, которому сотрудники запретили выпивать в зале.

Ранее депутат Останина заявила, что закон о домашнем насилии ушел из повестки вместе с авторами.

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