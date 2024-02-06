Россиян предостерегли от опасных компонентов в зубной пасте

Многие люди покупают зубную пасту, ориентируясь лишь на узнаваемый бренд, вкусный запах и приятную цену. Однако в составе даже популярного товара может быть немало опасных веществ. О них «Газете.Ru» рассказала стоматолог-терапевт Юлия Раевская.

Первое вещество, которое должно насторожить в составе зубной пасты, — это триклозан.

«Это синтетическое соединение, мощный антибактериальный и противогрибковый агент широкого спектра действия. Изначально его использовали в США как пестицид, затем стали активно добавлять в средства бытовой химии. А в начале 21 века триклозан массово вошел в состав средств личной гигиены, таких как мыло, шампуни, гели для душа, дезодоранты и зубные пасты. Но в составе зубных паст это вещество играет роль антисептика, который уничтожает не только патогенную, но и полезную микрофлору, что приводит к дисбиозу в полости рта. Кроме того, триклозан, попадая в окружающую среду, являются источником токсичных и канцерогенных соединений. Сегодня существуют более безопасные антисептики в составе зубных паст, например, хлоргексидин. Но и здесь не все так просто. Пасты с антисептиками назначаются по показаниям врача-стоматолога, пользоваться ими можно только курсами», — объяснила специалист.

В составе зубной пасты также могут быть парабены (метилпарабен, этилпарабен, пропилпарабен), которые широко используются в качестве консервантов в косметической, фармацевтической и пищевой промышленности, обладают антисептическими и противогрибковыми свойствами. В зубной пасте они выполняют роль консерванта, продлевая тем самым ее срок годности.

«Важно знать, что парабены имеют свойство накапливаться в организме, они являются сильными аллергенами и могут вызывать контактный дерматит и хейлит», — добавила врач.

Стоит также обратить внимание на наличие ПАВ — поверхностно-активных веществ, обладающих очищающими и пенообразующими свойствами.

«Чаще всего в состав косметических средств производители добавляют SLS (лаурил сульфат натрия). В зубной пасте SLS отвечает за создание густой пены, которая обладает дезодорирующими и очищающими свойствами. Длительная чистка зубов пастой с SLS может привести к сухости и раздражению слизистой оболочки полости рта. Этот компонент также противопоказан пациентам с хроническим рецидивирующим афтозным стоматитом, так как нередко приводит к его обострению», — резюмировала стоматолог.

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