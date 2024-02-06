Врач назвала продукты, которые нельзя есть натощак

Завтрак — важный прием пищи, который обеспечивает необходимую энергию на весь день. Однако не все продукты можно есть натощак, и некоторые популярные завтраки могут негативно повлиять на здоровье, рассказала «Газете.Ru» врач-гастроэнтеролог, врач-диетолог «СМ-Клиника» Анастасия Чижикова.

Так, по ее словам, это продукты из белой муки и сладости.

«Потребление хлебобулочных изделий и других простых углеводов натощак может вызвать проблемы со здоровьем. Быстрые углеводы легко усваиваются, это приводит к резкому повышению уровня глюкозы в крови и повышению выработки инсулина. Добавление трансжиров, содержащихся в маргарине, и сахара в хлебобулочных изделиях может вызывать раздражение слизистой желудка», — предупредила гастроэнтеролог.

Она добавила, что употребление хлеба, макарон из муки высшего сорта, сдобной выпечки может негативно сказываться на процессе переваривания в кишечнике. Организм не способен эффективно обрабатывать такое большое количество быстрых углеводов с утра, что создает нагрузку на желудок, кишечник и поджелудочную железу.

«Совсем нежелателен такой завтрак для людей, у которых есть диабет и инсулинорезистентность. Подобные утренние блюда могут негативно влиять на деятельность органов желудочно-кишечного тракта, вызывая раздражение слизистой желудка и нарушение функций поджелудочной железы», — добавила Чижикова.

Что касается кофе, то, по ее словам, употребление его натощак может вызвать неприятные ощущения. Из-за этого увеличивается производство соляной кислоты, что вызывает раздражение стенок желудка. Это ведет к симптомам диспепсии, таким как изжога и тошнота.

«Если у вас есть хронические заболевания желудочно-кишечного тракта, употребление кофеина только ухудшит симптомы. Возможен дискомфорт в области желудка, метеоризм и газообразование. Кофеин расслабляет нижний пищеводный сфинктер и забрасывает желчь из двенадцатиперстной кишки в желудок, а также содержимое желудка в пищевод. Поэтому лучше пить кофе через некоторое время после еды», — посоветовала врач.

Помимо этого, она рассказала, что свежие фрукты и овощи рекомендуется есть после еды.

«При употреблении фруктов и ягод натощак возможны негативные последствия для желудка в виде раздражения слизистой оболочки, изжоги, гастрита, язвы или аллергической реакции. Овощи, содержащие клетчатку и кислоты, также рекомендуется употреблять после еды, чтобы избежать механического раздражения стенок пустого желудка», — объяснила специалист.

Также гастроэнтеролог обратила внимание, что бутерброды с колбасой и беконом содержат большое количество насыщенных жиров, которые организм трудно переваривает. Это может негативно сказываться на желудочно-кишечном тракте и вызывать воспалительные процессы, такие как гастрит. Кроме того, бекон и колбаса относятся к слабо обработанному мясу, что связано с повышенным риском онкологических заболеваний. Регулярное употребление таких продуктов может способствовать развитию рака толстой и прямой кишки, а также поджелудочной железы.

«Многие люди предпочитают готовые каши или сухие завтраки, чтобы сэкономить время. Однако, такие продукты содержат много добавленного сахара и ароматизаторов, что может негативно сказаться на уровне сахара в крови и состоянии организма. Кроме того, быстрые каши почти не содержат полезной клетчатки, в отличие от натуральных овсяных хлопьев. Поэтому лучше выбирать овсянку, которую нужно варить 10-15 минут. Такой способ приготовления сохраняет клетчатку и микроэлементы, а также обеспечивает длительное ощущение сытости», — добавила Чижикова.

По ее словам, для завтрака рекомендуется выбирать продукты со сложными углеводами, такие как овсянка, гречка, пшено и другие каши. Белки можно получить из яиц, молочных продуктов, нежирного вареного или запеченного мяса, рыбы.

«Если вы привыкли завтракать бутербродами, то выбирайте цельнозерновой хлеб и добавляйте к нему сыр, рыбу или мясо домашнего приготовления. При комбинированном завтраке полезно добавить немного овощей, фруктов или ягод», — резюмировала специалист.

Ранее ученые назвали идеальное время для завтрака.