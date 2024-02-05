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В Туле военный самовольно покинул часть и получил шесть лет колонии

В Туле военный получил шесть лет за самовольное оставление части

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Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Тульский гарнизонный военный суд вынес приговор военнослужащему, который самовольно покинул военную часть. Об этом сообщает пресс-служба судов и УСД региона.

По версии правоохранителей, мужчина уехал в Тульскую область в январе 2023 года без каких-либо уважительных причин. Его нашли в конце октября, в отношении россиянина возбудили уголовное дело.

«В судебном заседании военнослужащий полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном», – сообщается в публикации.

Военного приговорили к шести годам заключения, которые он проведет в колонии общего режима. Приговор еще не вступил в силу и может быть обжалован.

Ранее в Забайкалье военный получил два года тюрьмы за отказ участвовать в боевых действиях.

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