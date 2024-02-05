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В Татарстане мошенники уговорили пенсионерку продать квартиру и отдать им 9 млн рублей

В Набережных Челнах пенсионерка лишилась квартиры и 9 млн рублей из-за аферистов

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Shutterstock

Мошенники выманили у пенсионерки из Набережных Челнов накопления и квартиру. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Связавшийся с 71-летней пенсионеркой мужчина представился сотрудником правоохранительных органов и прислал ей фото своего удостоверения. По словам неизвестного, кто-то получил доступ к ее счетам. В результате женщина отдала аферистам свои накопления, которые перевела на «безопасный счет».

Спустя несколько дней ей снова позвонили и сказали, что неизвестные хотят продать ее квартиру. Чтобы этого не произошло, пенсионерке предложили продать квартиру, вырученные деньги оставить на безопасной ячейке. Таким образом женщина потеряла жилье и пять миллионов рублей от его продажи.

«В течении двух недель общения с мошенниками пенсионерка лишилась около девяти миллионов рублей», – сообщили в МВД.

Полиция возбудила уголовное дело. На данный момент мошенников ищут.

Ранее экс-судья из Омска испугалась возбуждения дела и отправила мошенникам 6,5 млн рублей.

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