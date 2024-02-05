В Москве сотрудник РЖД попал под суд за поджог релейного шкафа

В Москве под арест отправили сотрудника РЖД, которого подозревают в поджоге релейного шкафа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Басманный суд города.

Под стражей мужчина пробудет до 3 апреля. Сам подсудимый вину признал.

По версии правоохранителей, мужчине позвонили кураторы, находящиеся на территории Украины. Они потребовали, чтобы 23-летний работник РЖД поджег релейный шкаф на одной из столичных станций. В случае невыполнения ему якобы грозило возбуждение уголовного дела. Все условия россиянин выполнил.

Сам мужчина сообщил, что ему якобы звонили сотрудники спецслужб, а поджог релейного шкафа – это задание, от которого зависела безопасность России.

«По делу планируется назначить психолого-психиатрическую экспертизу, чтобы установить вменяемость сотрудника РЖД», – сообщается в публикации.

В отношении россиянина возбудили уголовное дело по статье об организованном группой лиц террористическом акте. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее в Курской области пенсионерку задержали за поджог релейного шкафа по заданию от неизвестного.