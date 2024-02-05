Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В Грузии допустили вероятность теракта в стране после обнаружения взрывчатки

Глава СГБ Грузии Мгеладзе допустил теракт в стране после обнаружения взрывчатки

close
100%
State Security Service of Georgia/Reuters

Организаторы провоза взрывчатки с Украины через территорию Грузии могли совершить теракт в стране. Об этом сообщил директор контртеррористического центра Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии Бача Мгеладзе, сообщает ТАСС.

Он отметил, что СГБ предотвратила завоз трех взрывных устройств в Россию, организаторы перевозки планировали оставить часть взрывчатки в Тбилиси.

«На территории Грузии аналогично могли быть осуществлены теракты», — сказал Мгеладзе.

5 февраля в Грузии был задержан груз взрывчатки, направлявшийся из Одессы в Воронеж для осуществления терактов на территории России.

Позже СГБ Грузии опубликовала видео задержания следовавшего в Воронеж груза взрывчатки.

По данным СГБ, груз следовал из Одессы. Службы государственной безопасности обнаружили несколько специальных взрывных устройств и много взрывчатых веществ. Устройства содержат пластиковую взрывчатку военного производства С-4. Общий вес взрывчатого вещества достигает 14 кг, отметили в ведомстве.

В СГБ также заявили, что Тбилиси ждет от Киева больше сведений о грузе cо взрывчаткой, который переправляли с Украины в Россию через Грузию.

Ранее был назван возможный организатор перевозки взрывчатки из Одессы в Воронеж.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами