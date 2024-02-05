В Грузии допустили вероятность теракта в стране после обнаружения взрывчатки

Организаторы провоза взрывчатки с Украины через территорию Грузии могли совершить теракт в стране. Об этом сообщил директор контртеррористического центра Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии Бача Мгеладзе, сообщает ТАСС.

Он отметил, что СГБ предотвратила завоз трех взрывных устройств в Россию, организаторы перевозки планировали оставить часть взрывчатки в Тбилиси.

«На территории Грузии аналогично могли быть осуществлены теракты», — сказал Мгеладзе.

5 февраля в Грузии был задержан груз взрывчатки, направлявшийся из Одессы в Воронеж для осуществления терактов на территории России.

Позже СГБ Грузии опубликовала видео задержания следовавшего в Воронеж груза взрывчатки.

По данным СГБ, груз следовал из Одессы. Службы государственной безопасности обнаружили несколько специальных взрывных устройств и много взрывчатых веществ. Устройства содержат пластиковую взрывчатку военного производства С-4. Общий вес взрывчатого вещества достигает 14 кг, отметили в ведомстве.

В СГБ также заявили, что Тбилиси ждет от Киева больше сведений о грузе cо взрывчаткой, который переправляли с Украины в Россию через Грузию.

Ранее был назван возможный организатор перевозки взрывчатки из Одессы в Воронеж.